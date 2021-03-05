Минздрав республики Татарстан сообщил о трех смертях от коронавируса за прошедшие сутки. Болезнь и осложнения коронавирусной инфекции унесли жизни двоих мужчин - 1931 и 1949 годов рождения и женщина 1948 года рождения.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Сотрудники республиканского Минздрава выразили свои искренние соболезнования родным, знакомым и близким ушедших людей.

По состоянию на 05.03.21 зарегистрировано 355 случаев смерти татарстанцев от COVID-19.