Полицейские нашли "мерс", который угнали у хоккеиста "Ак Барса" Артёма Лукоянова. По информации Телеграмм-канала Mash Iptash, машину вернули не самому хоккеисту, а гражданину, которому тот задолжал деньги. Полиция официально не комментирует ситуацию, но журналисты канала предположили, что дело в их нежелании влезать в "межличностные разборки".

Напомним, что дорогостоящий красный "Мерседес" у Лукоянова угнали накануне на улице Четаева, 10.

Позднее по интернету распространилась информация, что Лукоянов мог угнать машину у себя сам. По решению суда, хоккеист должен некоему Кашарину И.И. 5,5 миллионов рублей. Примерно столько же стоит и красный "мерин" хоккеиста.

Mash Iptash сообщал, что накануне Кашарин забрал машину у Лукоянова в счёт долга. А потом её угнали. На основании этого журналисты канала предположили, что сделать это мог только сам Артем.