Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев выписал работникам муниципальных предприятий премию в 300%, а горожане жалуются на их работу. Об этом пишет портал progorodnn.ru.

Документ, который опубликовал портал, датирован 20 января, причем вышло постановление без афиширования, оно просто появилось на соответствующем сайте. В нем указано, что вместо 100% надбавки руководители и работники муниципальных предприятий Нижнего Новгорода получат втрое больше.

"При этом жители не замечают усердной работы необходимых служб - этой зимой город просто утонул в снегу", - пишут журналисты, и припоминают, как в феврале упавшая из-за снега вывеска убила женщину.

Читайте также:

Рустам Минниханов придумал, как решить вопрос с пробками на въезде в Казань. И это не строительство новых дорог