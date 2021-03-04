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Фото инстаграм Шалабаева

Глава Нижнего Новгорода выписал рабочим муниципальных предприятий премию в 300%

04.03.2021, 11:44 144 0 prokazan.ru

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев выписал работникам муниципальных предприятий премию в 300%, а горожане жалуются на их работу. Об этом пишет портал progorodnn.ru.

Документ, который опубликовал портал, датирован 20 января, причем вышло постановление без афиширования, оно просто появилось на соответствующем сайте. В нем указано, что вместо 100% надбавки руководители и работники муниципальных предприятий Нижнего Новгорода получат втрое больше. 

"При этом жители не замечают усердной работы необходимых служб - этой зимой город просто утонул в снегу", - пишут журналисты, и припоминают, как в феврале упавшая из-за снега вывеска убила женщину. 

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