Россия проведет национальный отбор участника, который станет представителем страны на "Евровидении-2021". Случится это 8 марта, и жители Татарстана, вместе с другими регионами, смогут смотреть трансляцию в прямом эфире в 20.00 по мск.

Трансляцию проведет Первый канал.

Выбирать победителя должны будут сами зрители, а потому не стоит оставаться в стороне. Жители РТ могут активно голосовать за участников, которые им наиболее симпатичны.

В последний раз в таком формате голосование проводилось в 2012 году. Именно тогда россияне выбрали потрясающих "Бурановских бабушек", которые удивили весь мир. Потом выбор делало только жюри. В прошлом году должна была ехать от России на конкурс группа Little Big с песней Uno, однако пандемия не дала провести конкурс.

В этом году конкурс пройдет в Нидерландах с 18 по 22 мая.