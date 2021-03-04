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Фото: zanmsk.ru

Татарстан 8 марта вместе со всей страной сможет выбрать, кто должен поехать на «Евровидение-2021»

04.03.2021, 09:25 26 0 prokazan.ru
Россия проведет национальный отбор участника, который станет представителем страны на "Евровидении-2021". Случится это 8 марта, и жители Татарстана, вместе с другими регионами, смогут смотреть трансляцию в прямом эфире в 20.00 по мск.
Трансляцию проведет Первый канал.
 
Выбирать победителя должны будут сами зрители, а потому не стоит оставаться в стороне. Жители РТ могут активно голосовать за участников, которые им наиболее симпатичны.
 
В последний раз в таком формате голосование проводилось в 2012 году. Именно тогда россияне выбрали потрясающих "Бурановских бабушек", которые удивили весь мир. Потом выбор делало только жюри. В прошлом году должна была ехать от России на конкурс группа Little Big с песней Uno, однако пандемия не дала провести конкурс.
 
В этом году конкурс пройдет в Нидерландах с 18 по 22 мая.
Новости России Татарстан Культура/Искусство
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