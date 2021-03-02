Рустам Минниханов отчитал министров за чиновников, которые стали участниками коррупционных скандалов в Татарстане. Особенно были «отмечены» министр образования и науки Ильсур Хадиуллин, министр по делам молодежи Дамир Фаттахов и министр строительства и архитектуры Марат Айзатуллин.

«За 2020 год полицейские выявили 1098 преступлений, связанных с коррупцией. Ущерб от которых составил 402 млн рублей. Я и представить себе не мог. Как вы это объясните? У тебя есть человек, который за это отвечает. У тебя есть человек, который за это отвечает. Эти вещи же нужно видеть. Стыд, позор», - обратился президент к министру образования региона.

Также Рустам Минниханов обратился и к министру по делам молодежи. Он отметил, что если министр не доверяет людям, то нужно их менять.

«Уже на отдыхе детей бизнес делаете? Верните деньги. Никаких оправданий», - сказал президент.

Также отчитывать пришлось и министра строительства, архитектуры и ЖКХ.

«Строитель - это предприниматель, который хочет тебя обмануть. А как ты подписываешь это? У нас что, лишние деньги? Ладно, ты подписал, а как подписал исполком? До последнего гвоздя надо потребовать!», - заключил Минниханов.

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