Наверх

Новости Казани и РТ

Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана отчитал министров за чиновников, которые попадались на взятках

02.03.2021, 17:57 41 0 prokazan.ru

Рустам Минниханов отчитал министров за чиновников, которые стали участниками коррупционных скандалов в Татарстане. Особенно были «отмечены» министр образования и науки Ильсур Хадиуллин, министр по делам молодежи Дамир Фаттахов и министр строительства и архитектуры Марат Айзатуллин.

«За 2020 год полицейские выявили 1098 преступлений, связанных с коррупцией. Ущерб от которых составил 402 млн рублей. Я и представить себе не мог. Как вы это объясните? У тебя есть человек, который за это отвечает. У тебя есть человек, который за это отвечает. Эти вещи же нужно видеть. Стыд, позор», - обратился президент к министру образования региона.

Также Рустам Минниханов обратился и к министру по делам молодежи. Он отметил, что если министр не доверяет людям, то нужно их менять.

«Уже на отдыхе детей бизнес делаете? Верните деньги. Никаких оправданий», - сказал президент.

Также отчитывать пришлось и министра строительства, архитектуры и ЖКХ.

«Строитель - это предприниматель, который хочет тебя обмануть. А как ты подписываешь это? У нас что, лишние деньги? Ладно, ты подписал, а как подписал исполком? До последнего гвоздя надо потребовать!», - заключил Минниханов.

К другим новостям: 

- Опасно ездить в Казани под надземными переходами. Сегодня на машину упала глыба льда... Теперь лобовое только менять. Что говорит водитель. 

- Полицейские поймали горе-кондуктора, который сбежал с выручкой. Он, собственно, никуда и не бегал... Его задержали дома. 

Татарстан Казань Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

«Лобовое стекло продавилось»: в Казани на машину упала глыба льда с крыши надземного перехода
16 человек спасли в Татарстане при пожаре в пятиэтажном доме
Полицейские Казани задержали кондуктора, который сбежал с выручкой
«Платите наличкой»: в общественном транспорте Казани нельзя оплатить проезд банковской картой
Увеличилось количество завозных случаев коронавируса: оперштаб Татарстана раскрыл свежие данные
3 и 4 марта в Казани и Татарстане проверят систему оповещения об опасностях
Женские ОПГ в Татарстане: «матрешки, войны между районами и связь с чушпанами»
Снегопады и до -7: синоптики рассказали о погоде в Татарстане на неделю
Водитель БМВ в Казани врезался в грейдер, который убирал снег
На трассах Татарстана с 1 апреля ограничат движение для большегрузов
По стопам Элвина Грея: певец из Татарстана Салават Фатхутдинов стал советником министра культуры
«Ак Барс» будет играть без капитана: Данис Зарипов пропустит старт серии
45 тысяч кур погибли в пожаре на птицефабрике под Казанью
В Казани для строительства дороги-дублера Горьковского шоссе власти хотят изъять еще 262 участка
В Казани прорвало канализацию и сточными водами затопило Фермское шоссе
В Казани кондуктор городского автобуса похитил всю выручку и сбежал в первый же свой рабочий день
В РТ суд взыскал еще 50 тысяч рублей в пользу предпринимателя, которого полицейский избил прикладом
Исследование: каждая третья жительница Казани мечтает на 8 марта получить вовсе не подарок
В Казани задержали бывшего руководителя поволжского Ростехнадзора и дважды вызвали ему «Скорую»
Двое мужчин и три женщины: 5 новых случаев смерти от коронавируса зафиксировано на сутки в РТ
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ