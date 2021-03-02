Георгий Дронов: «Девушки с Макаровым» - это комедийный детектив!»

Актер, прославившийся в культовом ситкоме «Саша+Маша», возвращается на ТНТ в новом комедийном сериале «Девушки с Макаровым»

Георгий Дронов знаком зрителям ТНТ по одному из самых популярных ситкомов начала нулевых годов «Саша+Маша». С тех пор прошло более 15 лет, жанр ситкома изменился, сериальный ландшафт стал совсем другим – и вот Георгий Дронов возвращается на родной канал в новом комедийном проекте «Девушки с Макаровым» в необычной для себя роли полицейского Жилина, лучшего друга Макарова.

Георгий, вы больше 10 лет не снимались в проектах ТНТ. Каково вам вернуться на этот канал? Считаете его родным каналом?

Да, конечно, ТНТ я могу считать родным каналом, потому что мое имя достаточно успешно прозвучало в ситкоме «Саша +Маша». Я считаю, что это одна из знаковых ролей в моей творческой карьере. Я принимал участие в большом количестве мероприятий телеканала. Потом была большая пауза. Но вернуться на ТНТ для меня - это такое доброе возвращение в старую гавань. Прощание мое было не конфликтным, и возвращение радостное – возвращаюсь, как домой!

Как вы попали в проект «Девушки с Макаровым»? Роль писали для вас или был кастинг?

В проект я попал благодаря своему агенту и благодаря кастинг-директору этого проекта, замечательному человеку Татьяне Хречковой, которая уговорила режиссера взять меня на эту роль, сказав, что я подойду лучше всех. Роль не была написана под меня, я проходил кастинг. Честно говоря, не считаю кастинг тягостным или позорным испытанием для актера. Пройдя огромное количество кастингов в качестве актера и проводя их в качестве режиссера, могу сказать, что правильный кастинг – 50% успех проекта. Поэтому бояться актерам его не надо. Это не экзамен на их профпригодность, это продюсерская и режиссерская попытка создания идеального ансамбля, который в дальнейшем будет воплощать идею сценаристов, креативных продюсеров и режиссера. Это просто тонкая вязь и попытка найти самый лучший вариант из лучших предложений.

Расскажите про своего персонажа. Почему вам было интересно его сыграть?

10 лет в сериале «Воронины» я был главным героем, все шутки и сюжет выстраивались вокруг меня. А эта роль прекрасна тем, что это роль второго плана. И иногда надо спускаться с Олимпа и играть такие роли, чтобы выделять других персонажей и подыгрывать им. Короля всегда играет свита. Хорошо быть королем, но иногда надо быть и свитой, чтоб выделять того самого короля. Это роль для меня нужна, чтобы я не слишком сильно задирал нос и даже в роли второго плана хорошо выполнял свою работу. Я так к этому отношусь. Но персонаж мне был интересен. Он относится к спокойному, как менеджеры среднего звена, полицейскому «планктону», у которого есть свои интересы. Может быть не такие высокие, как у главных героев, но все же. Плюс, мне понравилась линия моего персонажа с его женой. Мне кажется, что роль получилась!

С тех пор, как по ТНТ шел ситком «Саша+Маша», прошло более 15 лет. Как сильно на ваш взгляд изменился ситком на российском ТВ?

За эти 15 лет жанр ситкома очень сильно изменился. И если говорить о таких ситкомах, как например, «Кухня» и «Физрук» – это вообще другой уровень, другой формат. Это полноценные фильмы. Жанр ситуационной комедии очень интересный, и он, действительно, развивается, он изменился в лучшую сторону. Я думаю, что скоро можно ожидать ситкомы с какими-то футуристическими сюжетами, например, как «Третья планета от солнца», но перенесенный в другую орбиту, поближе к Энтерпрайзу.

Актрисы, сыгравшие оперативниц, рассказывают, что они долго «искали» своих героинь, пытались наделить их своими чертами. А вы? Даете что-то от себя своим персонажам или четко следуете воле режиссера и сценариста?

Мне, наоборот, интересно не наделять персонажа своими чертами, а отталкиваться от задачи сценариста и режиссера. Только тогда он получается не похожим на тебя. Например, герой в кадре ест и пьет, но делает это не так, как я обычно делаю в жизни, а по-другому. Да и вообще реагирует на вещи и ситуации иначе, сам перестраивается. Для того, чтобы получился другой персонаж, его поступки должны отличаться от тех поступков, которые ты сам совершаешь в жизни. Тогда ты автоматически будешь другим. Нужно внимательно следить, что делает персонаж в сценарии, и не стараться переделать его под себя. Я никогда не оцениваю героев с точки зрения: «Я бы так не сделал». Потому что если делать так, как поступил бы я, то я и получусь на экране. Быть самими собой мы всегда успеем, а вот попробовать что-то другое, с моей точки зрения, гораздо интереснее.

У вас огромный опыт съемок в ситкомах. Делились советами с начинающими актрисами во время съемок «Девушек с Макаровым»? Какими?

Прежде всего, я хотел бы сказать, что «Девушки с Макаровым» - это не ситком. Это комедийный детектив, скорее так. А что касается советов. Да, я считаю, что та дополнительная насадка в моем профессиональном арсенале, которая касается именно ситкомов у меня «работает» очень хорошо. Я очень хорошо знаю этот жанр. И считаю, что если ты понял что-то, узнал, то не утаи это, а поделись с другими. Я не жадный, я рассказываю. Девчонки очень хваткие, но советов у меня они не просили.

Чем вам запомнились съемки в этом сериале? Будет ли второй сезон?

Будет ли второй сезон, я не знаю. И повлиять на это никак не могу. Но если вдруг появится такое желание у продюсеров, то во втором сезоне я приму участие с огромным удовольствием, потому что мне понравилась команда. Я увидел молодых, толковых ребят, дерзких, борзых, смелых, ставящих перед собой цели, добивающихся их, причем идя не по головам, а вступая в диалог и прислушиваясь. Эта команда находится в достаточно гибком, живом состоянии, приспосабливается, изменяется, находит общий язык и в итоге приходит к 100% воплощению бумажной идеи в кадре. Это будет яркий и сочный глоток, и зрители ТНТ останутся довольны этой работой.

Расскажите, считаете ли вы комедию душеспасительным жанром? У вас есть любимые комедии – российские и зарубежные?

Я не считаю комедию душеспасительным жанром. Душеспасительные - это мелодрамы, драмы, трагедийные фильмы, они касаются спасения нашей души. Они взывают, кричат, приводят к катарсису, чтобы крикнуть в наше подсознание: задумайся, вернись, остановись, спаси себя. Все-таки жанр комедии больше связан с отдыхом, отвлечением, эмоциональной разгрузкой. Хотя комедия тоже многолика: лирическая комедия, ситком, фарс, фантастическая комедия. «Кин-дза-дза» - прекрасная комедия Данелии, но у него есть и противоположная - «Мимино». Есть комедии с английским черным юмором. Спасают ли они душу, как трагедийный жанр? В принципе, когда человек находится в депрессивном состоянии и плохом настроении, то они могут ему помочь. Но только если мы говорим о хорошей комедии, классике. Нет ничего хуже плохой комедии. С плохой драмой смириться можно, но вот с комедией история другая. Если зритель не смеется, смотря комедию, то такая комедия ничего не спасет: ни душу, ни бюджет, ни кинопрокатчика. Мое любимое комедийное кино – это классика. Эльдар Рязанов, Георгий Денилия, Григорий Александров (я с детства пересматривал любимейшую комедию «Волга, Волга»), Леонид Гайдай. Это великие комедиографы. Также иностранная золотая классика: Луи де Фюнес, Адриано Челентано - прекраснейший комедийный актер. Из современных комедий могу назвать «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки» - очень талантливо сделаны. Это комедия о нас и про нас. И с огромным удовольствием наблюдал за Светлаковым и Галустяном в «Наша Russia». Несмотря на то, что это скетчком – они просто молодцы!

«Девушки с Макаровым» - с 9 марта в 20.00 на ТНТ