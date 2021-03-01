В Пестречинском районе пьяный мужчина напал с ножом на сына.

В больницу поступил 30-летний мужчина - житель села Ковали, медики диагностировали у него проникающее ранение брюшной полости. Когда на место приехали правоохранители, пациент пояснил, что ножевое ранение нанес ему отец.

Полицейские поехали по адресу, который назвал пострадавший, где увидели 52-летнего местного жителя - отца раненого мужчины. Выяснилось, что за нож он схватился во время ссоры - не справился с эмоциями. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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