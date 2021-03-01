В Нижнем Новгороде накануне была жестоко убита семья из четырех человек: это дедушка с бабушкой, мама и пятилетний мальчик. В живых остались только двое: отец семейства, который был в командировке, и 13-летняя дочь, она была на тренировке, пишет progorodnn.ru.

Тела были найдены в поселке одного из районов Нижнего Новгорода в коттедже. Были убиты пятилетний мальчик, 41-летняя женщина - его мама, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка. Возбуждено уголовное дело, задержаны двое подозреваемых: по данным издания, это 30-летний мужчина, который ранее работал на территории дома убитой семьи. Предварительно, убийство совершил именно он, его товарищ, второй задержанный, помог ему сбежать. Информация уточняется у правоохранителей.

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