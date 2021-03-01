Эксперты Avito Недвижимость решили провести собственное исследование и выяснить, чем россияне готовы заменить зарубежный отдых. Если поехать за границу нет возможности, то внутри России нашлись 10 лучших городов, в которых туристам будет не менее интересно, чем в Европе или в экзотических восточных странах.

Результаты опроса россиян удивили даже экспертов: в число лидеров ТОПа попала Казань. Ее специалисты назвали потрясающим миксом Стамбула, Праги и Парижа. При этом цены весьма адекватны - от полутора тысяч рублей в сутки за аренду квартиры.

В рейтинге наших городов, которые лучше зарубежных, оказались Калининград и Красная Поляна, Санкт-Петербург и Кисловодск, Выборг, вся Карелия и даже Йошкар-Ола.