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Фото: hostelkukuruza.ru

«Микс Стамбула и Парижа»: Казань попала в десятку городов, способных заменить поездки за рубеж

01.03.2021, 05:00 5 0 prokazan.ru
Эксперты Avito Недвижимость решили провести собственное исследование и выяснить, чем россияне готовы заменить зарубежный отдых. Если поехать за границу нет возможности, то внутри России нашлись 10 лучших городов, в которых туристам будет не менее интересно, чем в Европе или в экзотических восточных странах.
 
Результаты опроса россиян удивили даже экспертов: в число лидеров ТОПа попала Казань. Ее специалисты назвали потрясающим миксом Стамбула, Праги и Парижа. При этом цены весьма адекватны - от полутора тысяч рублей в сутки за аренду квартиры.
 
В рейтинге наших городов, которые лучше зарубежных, оказались Калининград и Красная Поляна, Санкт-Петербург и Кисловодск, Выборг, вся Карелия и даже Йошкар-Ола.
Туризм Отдых Новости России Казань
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