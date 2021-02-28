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Фото: prokazan.ru

«Большая часть - мусор»: педиатр из Казани предупредил родителей об опасностях советов из Сети

28.02.2021, 16:36 46 1 prokazan.ru
Ильдус Лутфуллин хорошо известен казанским мамам и папам. Педиатр не просто отлично выполняет свою основную работу, но и ведет блог о детском здоровье, поскольку уверен, что уровень грамотности современных родителей следует поднимать в обязательном порядке.
Ильдус является заведующим отделением педиатрии детской больницы № 1 города Казани, также он - доцент кафедры педиатрии КГМА.

В Казани - как везде

- Ильдус, а есть ли какие-то типично казанские детские болезни? Территория, климат, менталитет играют роль?
 
- Не думаю, что существует какой-то особый, «казанский» набор детских заболеваний: наши дети болеют теми же самыми заболеваниями, что и дети любого крупного восточноевропейского мегаполиса. 
 
- Что в вашей профессии самое сложное?
 
- Педиатр – это врач, который должен уметь распознать и определить синдромальную структуру большинства заболеваний и состояний детского возраста, начиная от болезней недоношенного ребенка и кончая беременностью подростка. При этом врач-педиатр ни в коем случае не должен превращаться в анекдотического «врача-диспетчера», пишущего направления к коллегам, оставляя за собой только лечение ОРВИ. Мы должны суметь оказать помощь ребенку хотя бы первичном объеме практически при любом заболевании.

Врач в виртуальном пространстве

- Что натолкнуло вас на мысль о ведении блога? Не все врачи сегодня идут на такую информационную открытость...
 
- Специфика моей работы связана с детской ревматологией. Эта область педиатрии не перестает удивлять меня своей коварностью: здесь очень много случаев поздней диагностики, атипичных форм заболеваний. Именно удивление тому, каким опасным и изворотливым может быть детское заболевание, подтолкнуло меня начать вести блог о детских болезнях.
 

Самый лучший день...

- Ильдус, как проходит среднестатистический рабочий день детского врача? Какой день вы считаете лучшим?
 
- День педиатра проходит в рутине, как и у любого человека. Правда, мы не устаем от этой рутины, работа с детьми приносит огромное моральное удовлетворение. Думаю, что из всех врачей именно педиатры наименее склонны к синдрому эмоционального выгорания. Это - наш своеобразный бонус. 
Успешным считаю тот день, в который удается решить какую-то проблему системно: наладить терапию пациенту на несколько дней или месяцев вперед, поставить диагноз, который долго не выставлялся, решить какую-то застарелую проблему в работе моего отделения. Я ведь не только клиницист, но еще и чуть-чуть организатор и когда какая-то проблема решается не в ручном режиме (как у нас часто принято), а системно – меня прямо "отпускает" (смеется - прим. редакции).

Интернет - зло?

- Не секрет, что современные родители все ищут в интернете, и порой доверяют сайту или форуму больше, чем лечащему педиатру...
 
- С интернетом надо быть поосторожнее, немалая часть медицинского рунета – это информационный мусор, написанный копирайтерами, не имеющими отношения к медицине. Несмотря на это, интернет – это самое больше благо последних десятилетий, медицины это тоже касается. 
Я еще застал краешек тех времен, когда интернет не охватывал всё и вся: качественную информацию нужно было буквально выхватывать по крупицам. Благодаря интернету, сейчас и профессионалы, и пациенты имеют доступ к качественной информации. Сегодня я вижу много полезных русскоязычных медицинских блогеров, у которых можно учиться и врачам, и пациентам. А уж если ты умеешь бегло читать на английском, информационное поле становится буквально безграничным.

Дети прочнее, чем мы думаем

 
- Какой один универсальный совет вы можете дать родителям Казани?
 
- Боюсь давать родителям конкретные советы, касающиеся «ребенка в целом», это чревато ошибками. Могу только сказать, что по моему 14-летнему опыту работы педиатром, дети – гораздо более крепкие существа, чем кажутся на первый взгляд. Если ваш ребенок заболел – постарайтесь проанализировать ситуацию трезво, бОльшая часть детских болезней не опасна, не ургентна. Но исключения конечно есть! Родителям полезно овладеть  системой «красных флагов» – набором простых симптомов, которые позволяют понять, насколько быстро ребенка надо показать врачу. 
Медицина / Минздрав Дети Казань
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комментарии

Горожанин
0
28 февраля 2021
17:03
В инете только бораны лечатся.

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