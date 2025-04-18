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Солистка группы SEREBRO из Казани 18 апреля появится в новом выпуске Comedy Club

В 2024 году продюсер Максим Фадеев объявил о пе...

Предоставлено изданию

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18 апреля в 21:00 на канале ТНТ выйдет новый выпуск развлекательного шоу Comedy Club, в котором примет участие новый состав группы SEREBRO — Дарья Кузнецова, Айгуль Валиулина и Диана Рак. Девушки рассказали, что поделятся историей создания их коллектива и исполнят одну из своих новых песен.

Айгуль Валиулина, родившаяся 23 сентября 2000 года в Казани, с детства проявляла интерес к музыке и участвовала в музыкальных конкурсах, что стало возможным благодаря творческой атмосфере в её семье. Мать Айгуль, Гульмира Бабаева, заслуженный работник Республики Татарстан и лауреат международных конкурсов, преподавала сольное пение в КазГИКе. Вместе с мужем, Анваром Валиулиным, она также часто выступала ведущей на различных мероприятиях.

В 2024 году продюсер Максим Фадеев объявил о перезапуске группы SEREBRO, в рамках которого Айгуль была выбрана одной из новых солисток. Вместе с Дарьей Рак и Дарьей Кузнецовой они выступают под псевдонимами AYA, DI и KEIKO.

В новом выпуске шоу также появится казанец Костя Бутусов, бывший участник «Сборной Татнефти». Комик в паре с Мариной Кравец покажет сценку, где женщина становится главой семьи, а её муж выполняет роль домохозяина, забирая заказы с пункта выдачи, убираясь и встречая гостей.

Выпуск выйдет 18 апреля в 21:00 на ТНТ.

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