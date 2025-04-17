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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани мошенники из Urban University получили миллиард от студентов

Следствие рассматривает дело как крупную мошенн...

pixabay.com

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В Казани начато уголовное расследование в отношении онлайн-академии Urban University, зарегистрированной как ООО «Эдэкс». Как стало известно на брифинге, масштабы предполагаемого ущерба могут превысить один миллиард рублей. Об этом сообщил Рустем Садыков, временно исполняющий обязанности заместителя министра и заместитель начальника ГСУ МВД по Татарстану.

Следствие рассматривает дело как крупную мошенническую схему. По словам Садыкова, в полицию уже обратились тысячи граждан из 80 регионов России, а также из других стран — среди них Черногория, Вьетнам, Беларусь и Киргизия.

Он пояснил, что ежедневно поступает от 100 до 200 новых заявлений, а общее число обращений на данный момент составляет около 4 тысяч. При этом ожидается, что к правоохранителям может обратиться более 7 тысяч человек.

Для работы с огромным потоком жалоб была сформирована отдельная группа следователей. По предварительным оценкам, ущерб от деятельности академии составит не менее одного миллиарда рублей.

Пострадали не только слушатели курсов, но и преподаватели — в организации трудилось около двух тысяч человек, но большинство из них получали оплату лишь в начале сотрудничества.

Суть схемы заключалась в следующем: двое 29-летних жителей Казани зарегистрировали академию в Иннополисе и начали активно рекламировать бесплатное обучение в сфере IT. Заявлялось, что Urban University — якобы резидент «Сколково», а после завершения курсов выпускникам гарантировалась стажировка в крупных компаниях, таких как «Яндекс», «Касперский» и «Рамблер». Позже антимонопольная служба признала такую рекламу недостоверной.

На практике студентам оформляли кредитные договоры на оплату курсов. Академия покрывала только первые платежи, после чего финансирование прекращалось. Ни одного слушателя не направили на обещанную стажировку.

По словам Садыкова, организация намеренно взяла на себя стартовые выплаты, чтобы создать иллюзию серьёзности и привлечь как можно больше клиентов.

В итоге — тысячи пострадавших с долговыми обязательствами и без обещанного образования. Стоимость обучения варьировалась от 140 до 250 тысяч рублей, пишет 116.ру.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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