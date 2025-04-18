У побережья США проснулся подводный вулкан Аксиал

Исследователи выражают серьёзную обеспокоенность в связи с возможным извержением подводного вулкана Axial Seamount, расположенного примерно в 470 километрах от побережья Орегона, на глубине около одного километра.

С помощью современных технологий, включая сети датчиков и алгоритмы искусственного интеллекта, учёным удалось оперативно зафиксировать признаки роста активности вулкана. Наблюдения показали, что его поверхность постепенно поднимается, что свидетельствует о накоплении магмы внутри.

Дополнительным тревожным сигналом стали участившиеся землетрясения в этом районе. На основании собранных данных специалисты делают вывод: с большой вероятностью извержение может произойти уже в 2025 году.

Подобные процессы представляют опасность для морской среды. Учёные предупреждают, что извержение может нарушить морскую экосистему, привести к гибели животных и растений. Кроме того, даже при подводных взрывах существует риск образования цунами. Хотя вероятность этого в случае с Axial Seamount оценивается как невысокая, полностью исключать такую угрозу нельзя, пишет Кулик.