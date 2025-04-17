Священники перечислили 3 ошибки православных на Пасху

Православным напомнили о важных традициях и распространённых ошибках, которых стоит избегать в день светлой Пасхи. В 2025 году праздник Воскресения Христова приходится на 20 апреля — воскресенье. Этот день символизирует победу жизни над смертью и наполнен радостью, духовным очищением и единением.

Традиционно Пасху встречают за семейным столом с куличами и крашеными яйцами. Однако, как подчёркивают эксперты, застолья с обилием алкоголя противоречат духу праздника. Это — одна из самых частых ошибок.

Кроме того, недопустимыми считаются ссоры и обострение конфликтов. Религиовед Евгений Игнатенко из Ногинска отметил, что в такие святые дни даже мелкие разногласия недопустимы, ведь Христос учит людей любви и взаимопониманию. Он также напомнил, что злоупотребление едой и спиртным в Пасху категорически противоречит христианским ценностям.

Ещё одной важной традицией является участие в праздничном богослужении. Пропуск службы в храме — тоже ошибка, особенно если человек себя считает верующим. По словам Игнатенко, многие православные стремятся попасть на ночную службу — всенощное бдение, которое начинается в субботу поздно вечером и длится до утра Пасхи.

Также в Великую Субботу принято освящать пасхальные угощения, а в сам праздник — поздравлять друг друга словами «Христос воскресе!» и получать в ответ: «Воистину воскресе!», пишет МедиаПоток со ссылкой на REGIONS.