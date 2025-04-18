Пожарного увезли на скорой после тушения огня на проспекте Универсиады

С места пожара рядом с проспектом Универсиады был госпитализирован сотрудник экстренных служб. Местный житель Вадим, находившийся на месте происшествия, сообщил об этом журналисту KazanFirst.

По его словам, огонь в домах на Аметьево начался снизу, рядом с проспектом Универсиады, и постепенно распространялся вверх. Предположительно, пламя охватило до шести домов. Также известно, что как минимум один человек пострадал — пожарный, которого увезли на скорой помощи, но его состояние пока не уточняется.