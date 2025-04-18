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Пожарного увезли на скорой после тушения огня на проспекте Универсиады

Предположительно, пламя охватило до 6 домов

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С места пожара рядом с проспектом Универсиады был госпитализирован сотрудник экстренных служб. Местный житель Вадим, находившийся на месте происшествия, сообщил об этом журналисту KazanFirst.

По его словам, огонь в домах на Аметьево начался снизу, рядом с проспектом Универсиады, и постепенно распространялся вверх. Предположительно, пламя охватило до шести домов. Также известно, что как минимум один человек пострадал — пожарный, которого увезли на скорой помощи, но его состояние пока не уточняется.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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