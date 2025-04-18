В Татарстане расследуют дело в отношении руководителя за неуплату налогов

Следствие установило, что в период с 2021 по 2023 год руководитель компании «Ирбис-Строй» предоставлял в налоговые органы недостоверные сведения, в том числе фиктивные сделки с участием 12 подконтрольных фирм. С помощью этих манипуляций он сумел избежать уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на сумму, превышающую 25 миллионов рублей.

Нарушения были выявлены благодаря скоординированным действиям следователей СК России по Татарстану, а также сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и представителей УФНС по региону.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех деталей преступной схемы.

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