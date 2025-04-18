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Святая Матрона говорила, что Европе и России грозят тяжелые испытания

Матрона считала, что русскому народу предстоит ...

pixabay

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Матрона нередко говорила о будущем России, делая акцент на её роли в мировых процессах. По её словам, Европа рискует оказаться в изоляции, если отвернётся от Москвы — в этом случае, как она предсказывала, её ожидает холод и тьма, а сама она останется ни с чем.

Также она утверждала, что если Россия почувствует настоящую угрозу, то изменит свой внешнеполитический курс и повернётся в сторону Востока. Там, объединившись с Китаем и Индией, страна сможет создать мощный альянс, который будет практически невозможно одолеть. Тем не менее, внутренние трудности России, по её словам, никуда не исчезнут.

Матрона считала, что русскому народу предстоит пройти через множество испытаний, чтобы не просто выжить, но и добиться благополучия и силы. Только пройдя этот путь, страна сможет обрести истинное процветание.

Она предупреждала: если люди сломятся под давлением, то долгие годы счастья не будет. Но если выстоят — смогут утвердить свою силу на трёх опорах: православной вере, уважении к своим корням и духовной зрелости.

Точных дат исполнения этих пророчеств Матрона не называла, но подчёркивала, что Россия уже стоит на пороге этих событий, пишет Московский Комсомолец Марий Эл.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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