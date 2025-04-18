Начальника пожарной части Набережных Челнов уволили в связи с утратой доверия

Несмотря на действующий запрет, сотрудник государственной службы в течение семи лет получал доход от работы в коммерческой фирме. При этом он сознательно не указывал эту информацию в официальных декларациях о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Прокуратура Набережных Челнов направила представление с требованием уволить руководителя пожарной части за нарушение антикоррупционных норм. Решение было исполнено — чиновник лишился должности по причине утраты доверия.

Ранее мы писали о том, что у главы СК по Приволжскому району Казани обнаружили имущество на 400 млн рублей.