Начальника пожарной части Набережных Челнов уволили в связи с утратой доверия
Прокуратура ТАТАРСТАНА
Несмотря на действующий запрет, сотрудник государственной службы в течение семи лет получал доход от работы в коммерческой фирме. При этом он сознательно не указывал эту информацию в официальных декларациях о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
Прокуратура Набережных Челнов направила представление с требованием уволить руководителя пожарной части за нарушение антикоррупционных норм. Решение было исполнено — чиновник лишился должности по причине утраты доверия.
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