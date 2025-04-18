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На проспекте Универсиады в Казани произошел серьезный пожар

Свидетели происшествия сообщают, что горит...

МЧС

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В социальных сетях появились фото и видео с места крупного пожара на проспекте Универсиады, который можно увидеть с различных частей города.

Свидетели происшествия сообщают, что горит заброшенное здание, расположенное рядом с жилым домом. На место происшествия уже прибыли пожарные.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане расследуют дело в отношении руководителя за неуплату налогов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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