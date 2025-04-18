Появилось видео из дома в Казани на Мусина, где нашли мумию

В квартире на улице Мусина обнаружили мумифицированное тело мужчины. Предположительно, он умер около пяти лет назад. Как передаёт KazanFirst со ссылкой на свои источники, сотрудники ЖКХ вскрыли квартиру для проведения ремонтных работ по замене канализации и водопровода — тогда и была сделана страшная находка. Видео.

На двери квартиры сохранились уведомления, датированные 2023 годом, в которых говорилось о значительном долге за коммунальные услуги и возможном выселении. Один из соседей рассказал, что мужчина, проживавший там, часто употреблял спиртное, а в последний раз его видели примерно шесть лет назад. Он также упомянул, что в подъезде стоял неприятный запах, но вызывать полицию не стал, объяснив это тем, что он приехал из Узбекистана и старается не вмешиваться, полагая, что с подобными вопросами должны разбираться местные.

Личность умершего уже установлена — он был 1966 года рождения. Причины смерти пока неизвестны, их предстоит выяснить следственным органам.