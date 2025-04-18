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Учёные определили метод похудения без голода

В исследовании приняли участие добровольцы с ли...

pixabay

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Теперь, чтобы сбросить вес, не обязательно изнурять себя голодом. Учёные из Университета Суррея представили новые данные, которые могут изменить представление о способах похудения. Результаты их работы были опубликованы в European Journal of Nutrition.

В исследовании приняли участие добровольцы с лишним весом и ожирением в возрасте от 20 до 65 лет. Участники по очереди придерживались трёх разных диет: привычного рациона с нормальным содержанием углеводов, низкоуглеводного питания при сохранении общего количества калорий и такого же низкоуглеводного рациона, но с уменьшенной калорийностью.

Результаты показали: даже без урезания общего объема еды, снижение количества углеводов запускает положительные изменения в обмене веществ — такие же, как при периодическом голодании. Это даёт шанс тем, кто хочет похудеть, но не может постоянно ограничивать количество еды.

По словам руководителя исследования, Адама Коллинза, эти выводы могут изменить привычный подход к диетам. Уменьшение углеводов помогает активировать процессы жиросжигания без чувства голода, что делает такой способ похудения более комфортным и устойчивым в долгосрочной перспективе.

Важно и то, что первые неудобства от снижения углеводов быстро проходят, а организм не стремится восполнить дефицит, переходя к перееданию позже. Это помогает избежать «обратного эффекта», когда после диеты вес возвращается, а порой даже увеличивается.

Это открытие особенно актуально на фоне моды на интервальное голодание. Несмотря на эффективность такого подхода, многим сложно его придерживаться из-за строгого режима и психологического напряжения. Новый способ может стать мягкой альтернативой без подобных сложностей, пишет Planet Today.

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