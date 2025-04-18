В Китае ученые создали сверхпрочную нержавеющую сталь
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Исследователи из Института металлов Китайской академии наук разработали метод, повышающий прочность стали, скручивая её, как полотенце. Такая обработка создаёт уникальную микроструктуру, увеличивая сопротивляемость повреждениям в 10 тысяч раз.
Метод помогает бороться с «усталостью» металлов, когда циклические нагрузки приводят к трещинам. Скручивание металла формирует внутри материала плотную структуру, которая поглощает энергию ударов, значительно повышая прочность.
Выясенилось, что предел текучести стали удвоился, а устойчивость к усталости увеличилась в 10 тысяч раз. Обычная сталь разрушалась бы после 10 миллионов циклов нагрузки, а после обработки — после 100 миллиардов.
Эта технология может быть использована для производства деталей, подвергающихся постоянному давлению и вибрациям, таких как трубопроводы и шатунные валы, пишет Газета.ру.
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