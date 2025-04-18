У главы СК по Приволжскому району Казани обнаружили имущество на 400 млн рублей

Во время расследования дела о коррупции в отношении руководителя районного отдела Следственного комитета Татарстана Эдуарда Закирова всплыли впечатляющие активы — элитные автомобили и недвижимость на сумму около 400 миллионов рублей.

Чиновника задержали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Как установили следователи, он неоднократно контактировал с предпринимателем Маратом Сахаповым, который, по версии обвинения, в период с декабря 2020 года по июнь 2021 года передавал крупные суммы различным чиновникам. Сумма взяток только по этой линии достигает 32 миллионов рублей. На данный момент достоверно установлена лишь связь с Закировым, но расследование продолжается.

У самого подозреваемого нашли три частных дома, две квартиры в строящихся жилых комплексах, три машино-места, а также два дорогих автомобиля — Porsche Cayman (стоимостью до 16 млн рублей) и Jeep Grand Cherokee.

Однако наиболее впечатляющая часть имущества зарегистрирована на его мать и жену, официально не работающих. В их собственности оказались четыре квартиры в Казани (на улицах Чехова, Вишневского, Батыршина и Шоссейной), а также автопарк, в который входят Porsche Cayenne Turbo, Mercedes-Benz V-Class, BMW X6 и X7, BMW 730 DXDrive и два парковочных места.

Весной текущего года Закиров был отстранён от должности. Проведённая в его отношении внутренняя проверка завершилась передачей материалов в центральный аппарат Следственного комитета России, лично председателю ведомства Александру Бастрыкину, пишет Mash.