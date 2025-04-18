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Ученые из Китая нашли способ избавить людей от сухости во рту

В ходе лабораторных испытаний специалисты смогл...

pixabay

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Учёные из Пекинского университета сделали важный шаг в понимании синдрома Шегрена — болезни, вызывающей выраженную сухость во рту. Исследователи выяснили, что причиной этого состояния является разрушение белка трицеллюлина, который играет ключевую роль в сохранении структуры клеток слюнных желёз. При его отсутствии работа желёз нарушается, и выработка слюны снижается, что и приводит к неприятному ощущению сухости.

В ходе лабораторных испытаний специалисты смогли восстановить функцию слюнных желёз у подопытных животных, применив два метода: введение специального препарата и блокировку определённой молекулы. Оба подхода оказались эффективными — у мышей нормализовалась секреция слюны. Результаты опубликованы в журнале International Journal of Oral Science.

Синдром Шегрена поражает миллионы людей по всему миру, особенно женщин, и значительно снижает качество жизни. Открытие китайских учёных открывает перспективы для создания новых, более действенных способов лечения этой болезни, пишет Чемпион.

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