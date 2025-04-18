Ученые из Китая нашли способ избавить людей от сухости во рту
pixabay
Учёные из Пекинского университета сделали важный шаг в понимании синдрома Шегрена — болезни, вызывающей выраженную сухость во рту. Исследователи выяснили, что причиной этого состояния является разрушение белка трицеллюлина, который играет ключевую роль в сохранении структуры клеток слюнных желёз. При его отсутствии работа желёз нарушается, и выработка слюны снижается, что и приводит к неприятному ощущению сухости.
В ходе лабораторных испытаний специалисты смогли восстановить функцию слюнных желёз у подопытных животных, применив два метода: введение специального препарата и блокировку определённой молекулы. Оба подхода оказались эффективными — у мышей нормализовалась секреция слюны. Результаты опубликованы в журнале International Journal of Oral Science.
Синдром Шегрена поражает миллионы людей по всему миру, особенно женщин, и значительно снижает качество жизни. Открытие китайских учёных открывает перспективы для создания новых, более действенных способов лечения этой болезни, пишет Чемпион.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец