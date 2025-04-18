Песошин объяснил, почему в казанском аэропорту стали реже вводить план «Ковер»

Во время заседания Государственного совета Татарстана премьер-министр республики Алексей Песошин рассказал о действиях, предпринимаемых для защиты от беспилотников.

Он отметил, что не может раскрывать всю информацию в открытом доступе, однако напомнил о создании в регионе центра «Чистое небо». Этот центр занимается информированием предприятий и ответственных лиц о потенциальной угрозе. Помимо этого, была разработана и внедрена система, способная выявлять летательные аппараты и передавать информацию в военные структуры.

Песошин подчеркнул, что в последнее время объекты региона действительно подвергались атакам. По его словам, сигналы тревоги о беспилотной угрозе подавались неоднократно. Однако сейчас, как он указал, обстановка стабилизировалась: инцидентов не зафиксировано, а число случаев, когда в аэропорту Казани объявлялся план «Ковер», заметно сократилось. Он связал это не со случайностью, а с мерами, предпринимаемыми как на федеральном, так и на республиканском уровне, пишет inkazan.ru.