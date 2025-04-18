Миллиардный ущерб и тысячи пострадавших: как казанцы смогли провернуть аферу десятилетия

«Это не обучение, а массовое мошенничество!» — юристы о громкой афере Urban University из Казани

Всё начиналось красиво — как и положено афере века. Яркая реклама, тесты в Telegram, звонки вежливых менеджеров. Urban University — онлайн-площадка с казанской пропиской — уверял, что готовит айтишную элиту России. Бесплатное обучение, стажировки в «Яндексе» и «Касперском», офис в Иннополисе, лицензия на допобразование, статус резидента Сколково.

Казалось бы, идеальный шанс. Особенно для тех, кто мечтал вырваться из провинциальной рутины и попасть в престижную сферу. Но в январе 2025 года иллюзия рассыпалась. Сейчас ущерб в миллиард и 7 тысяч обманутых людей со всего мира. Редакция PROKAZAN связалась с одной из потерпевших, чтобы выяснить все детали «красивой картинки».

Иллюзия успеха: как начиналась история

Автор фото: zoon

На старте всё выглядело почти как стартап мечты. Urban University — проект с якобы высокими амбициями, офисом в Иннополисе, лицензией на дополнительное образование и рекламой, охватившей десятки городов России. Обещания звучали как музыка для всех, кто хотел сменить жизнь:

Через 9 месяцев вы уже востребованный айтишник.

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Была даже реклама в тг-канелее мэрии Казани – как ту не поверить?

Эмоциональный посыл был мощным: не упустить шанс, изменить свою судьбу, попасть в трендовую сферу и уйти от серых будней. Идея, что можно попасть в IT без опыта, но с «поддержкой» университета и «официальными» кредитными схемами, оказалась вирусной.

Суть схемы сводилась к поэтапному обману, выстроенному на доверии

Через Telegram и соцсети предлагались тесты: «Узнай, какая IT-профессия тебе подойдёт». Они не были образовательными — лишь инструмент вовлечения. После прохождения теста звонил менеджер и сообщал, что вы — идеальный кандидат для обучения в Urban.

«Я рассматривала разные школы для обучения в IT-сфере, но в Urban меня привлекло тестирование, со мной разговаривали очень приветливо. Не было ничего, что могла насторожить. Да и эта школа была на слуху, её везде рекламировали», - рассказывает нашему корреспонденту одна из пострадавших Диана М.

Курсы, доступные на платформе, были сомнительного качества. Материалы повторялись, кураторы менялись, методики были хаотичными. Вместо полноценного взаимодействия — ежедневный видеоурок. Вместо обратной связи — молчание.

Автор фото: скриншот

«Я отдала за обучение 140 тысяч рублей. Поначалу были видеоуроки — по одному в день. Но спустя 4 месяца кураторы исчезли, чаты закрылись, никто не отвечал. Я поняла, что это обман», - говорит Диана М.

Крах проекта: тысячи писем и миллиардный ущерб

Первые тревожные сигналы начали поступать ещё в конце 2024 года. Студенты жаловались на пропавших кураторов и просрочки по кредитам, которую институт сам «оплачивал» за некоторых студентов. К январю 2025 года стало ясно: Urban University прекратил платежи, онлайн-платформа перестала работать, а связи с представителями больше не было.

По официальным данным МВД Татарстана:

Поступило уже свыше 4 000 заявлений.

Прогнозируется рост числа пострадавших до 7 000 человек.

География — 80 регионов России, а также зарубежные студенты (Черногория, Беларусь, Вьетнам, Кыргызстан).

Общий ущерб — более 1 миллиарда рублей.

Причём обманули не только студентов. По данным от самих сотрудников, из 2 000 преподавателей лишь немногие получили заработанные деньги. Некоторые также подали заявления в правоохранительные органы.

Автор фото: Про город

Организаторы: кто стоял за схемой

Компания работала под вывеской ООО «Эдэкс», зарегистрированной в Казани. У неё действительно была лицензия на дополнительное образование, выданная в сентябре 2023 года. Это стало важной частью имиджа и создавало иллюзию легальности.

Как заявил заместитель начальника ГСУ МВД по РТ Рустем Садыков, за проектом стояли Тимур Калимуллин и Максим Позднышев, оба — 29-летние жители Казани. Сейчас они арестованы, но в рамках другого дела. Тем не менее, полиция уверена, что именно они управляли Urban University.

Офис в Иннополисе опечатан. Все активы организации под следствием.

«Urban Academy не является государственной организацией. Учреждена физическим лицом. За 2024 год в министерство поступило 65 обращений, за январь 2025 года — 40. Основные жалобы касаются отказа в возврате средств при расторжении договоров», - сообщили в Минобрнауки РТ.

Кроме того, ФАС признала рекламу академии недостоверной и потребовала прекратить её распространение. Организация, несмотря на наличие лицензии, не соответствовала требованиям добросовестного ведения деятельности.

Что делать пострадавшим: разъясняет юрист

Юрист по гражданским делам Денис Быкиев дал пошаговые рекомендации:

«Обязательно подавайте заявление в полицию по месту регистрации. Если жалоб будет много, они объединяются в одно дело. После возбуждения уголовного дела и признания потерпевшими можно требовать компенсации в гражданском порядке — через суд. Статья — 159, часть 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», - сообщает юрист в беседе с корреспондентом PROKAZAN.

Также Денис рекомендует сохраняйте все документы: договоры, переписки, аудиозаписи. Объединяйтесь. Чем больше коллективных заявлений, тем быстрее среагируют органы.

Эксперт добавил, что теперь мошенникам может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы.