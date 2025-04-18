Миллиардный ущерб и тысячи пострадавших: как казанцы смогли провернуть аферу десятилетия
Про город
Всё начиналось красиво — как и положено афере века. Яркая реклама, тесты в Telegram, звонки вежливых менеджеров. Urban University — онлайн-площадка с казанской пропиской — уверял, что готовит айтишную элиту России. Бесплатное обучение, стажировки в «Яндексе» и «Касперском», офис в Иннополисе, лицензия на допобразование, статус резидента Сколково.
Казалось бы, идеальный шанс. Особенно для тех, кто мечтал вырваться из провинциальной рутины и попасть в престижную сферу. Но в январе 2025 года иллюзия рассыпалась. Сейчас ущерб в миллиард и 7 тысяч обманутых людей со всего мира. Редакция PROKAZAN связалась с одной из потерпевших, чтобы выяснить все детали «красивой картинки».
Иллюзия успеха: как начиналась история
Автор фото: zoon
На старте всё выглядело почти как стартап мечты. Urban University — проект с якобы высокими амбициями, офисом в Иннополисе, лицензией на дополнительное образование и рекламой, охватившей десятки городов России. Обещания звучали как музыка для всех, кто хотел сменить жизнь:
- Через 9 месяцев вы уже востребованный айтишник.
- Доступные цены
- Выгодные условия
- Была даже реклама в тг-канелее мэрии Казани – как ту не поверить?
Эмоциональный посыл был мощным: не упустить шанс, изменить свою судьбу, попасть в трендовую сферу и уйти от серых будней. Идея, что можно попасть в IT без опыта, но с «поддержкой» университета и «официальными» кредитными схемами, оказалась вирусной.
Суть схемы сводилась к поэтапному обману, выстроенному на доверии
Через Telegram и соцсети предлагались тесты: «Узнай, какая IT-профессия тебе подойдёт». Они не были образовательными — лишь инструмент вовлечения. После прохождения теста звонил менеджер и сообщал, что вы — идеальный кандидат для обучения в Urban.
«Я рассматривала разные школы для обучения в IT-сфере, но в Urban меня привлекло тестирование, со мной разговаривали очень приветливо. Не было ничего, что могла насторожить. Да и эта школа была на слуху, её везде рекламировали», - рассказывает нашему корреспонденту одна из пострадавших Диана М.
Курсы, доступные на платформе, были сомнительного качества. Материалы повторялись, кураторы менялись, методики были хаотичными. Вместо полноценного взаимодействия — ежедневный видеоурок. Вместо обратной связи — молчание.
Автор фото: скриншот
«Я отдала за обучение 140 тысяч рублей. Поначалу были видеоуроки — по одному в день. Но спустя 4 месяца кураторы исчезли, чаты закрылись, никто не отвечал. Я поняла, что это обман», - говорит Диана М.
Крах проекта: тысячи писем и миллиардный ущерб
Первые тревожные сигналы начали поступать ещё в конце 2024 года. Студенты жаловались на пропавших кураторов и просрочки по кредитам, которую институт сам «оплачивал» за некоторых студентов. К январю 2025 года стало ясно: Urban University прекратил платежи, онлайн-платформа перестала работать, а связи с представителями больше не было.
По официальным данным МВД Татарстана:
- Поступило уже свыше 4 000 заявлений.
- Прогнозируется рост числа пострадавших до 7 000 человек.
- География — 80 регионов России, а также зарубежные студенты (Черногория, Беларусь, Вьетнам, Кыргызстан).
- Общий ущерб — более 1 миллиарда рублей.
Причём обманули не только студентов. По данным от самих сотрудников, из 2 000 преподавателей лишь немногие получили заработанные деньги. Некоторые также подали заявления в правоохранительные органы.
Автор фото: Про город
Организаторы: кто стоял за схемой
Компания работала под вывеской ООО «Эдэкс», зарегистрированной в Казани. У неё действительно была лицензия на дополнительное образование, выданная в сентябре 2023 года. Это стало важной частью имиджа и создавало иллюзию легальности.
Как заявил заместитель начальника ГСУ МВД по РТ Рустем Садыков, за проектом стояли Тимур Калимуллин и Максим Позднышев, оба — 29-летние жители Казани. Сейчас они арестованы, но в рамках другого дела. Тем не менее, полиция уверена, что именно они управляли Urban University.
Офис в Иннополисе опечатан. Все активы организации под следствием.
«Urban Academy не является государственной организацией. Учреждена физическим лицом. За 2024 год в министерство поступило 65 обращений, за январь 2025 года — 40. Основные жалобы касаются отказа в возврате средств при расторжении договоров», - сообщили в Минобрнауки РТ.
Кроме того, ФАС признала рекламу академии недостоверной и потребовала прекратить её распространение. Организация, несмотря на наличие лицензии, не соответствовала требованиям добросовестного ведения деятельности.
Что делать пострадавшим: разъясняет юрист
Юрист по гражданским делам Денис Быкиев дал пошаговые рекомендации:
«Обязательно подавайте заявление в полицию по месту регистрации. Если жалоб будет много, они объединяются в одно дело. После возбуждения уголовного дела и признания потерпевшими можно требовать компенсации в гражданском порядке — через суд. Статья — 159, часть 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», - сообщает юрист в беседе с корреспондентом PROKAZAN.
Также Денис рекомендует сохраняйте все документы: договоры, переписки, аудиозаписи. Объединяйтесь. Чем больше коллективных заявлений, тем быстрее среагируют органы.
Эксперт добавил, что теперь мошенникам может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец