Наверх

Новости Казани и РТ

08:29, сегодня
Врачи рассказали, возможна ли на сегодня третья волна COVID-19
08:09, сегодня
В Татарстане восстановили движение на трассах после сильной метели
07:33, сегодня
Синоптики Татарстана предупредили о метелях в ближайшие дни
15:30, 25.02.2021
При нарушениях памяти после КОВИДа поможет итальянский препарат
06:00, сегодня
Женщина замерзла насмерть в буран по дороге из такси до подъезда
05:00, сегодня
На Специальную Олимпиаду в Казань собираются 2 тысячи гостей, среди которых «Терминатор» и Дрогба
02:01, сегодня
Китайцы нам помогут: партеры из Поднебесной помогут Казани в очистке Волги и рекультивации полей
00:01, сегодня
«Остались в Казани»: певица МакSим рассказала, чем сейчас зарабатывают на жизнь ее родители
20:57, 26.02.2021
В Татарстане ограничили движение по трассам из-за метели

20:00, 26.02.2021
«Обещали много»: в Казани задержали «решальщика» по кредитным проблемам
19:00, 26.02.2021
В 73 автобусах в Казани установлены системы распознавания усталости водителя
17:54, 26.02.2021
Арнольд Шварценеггер приедет в Казань на специальную Олимпиаду
17:24, 26.02.2021
В последние дни февраля в Казани ожидается метель и сильный ветер
16:43, 26.02.2021
После взрыва газа в 12-этажном доме пострадали пять человек, одна женщина в тяжелом сотоянии
16:22, 26.02.2021
Еще две женщины и мужчина скончались от коронавируса в Татарстане
15:41, 26.02.2021
Прокуратура Казани требует переселить жителей дома, который признан аварийным еще в 2018 году
15:18, 26.02.2021
Неравнодушные собрали более 3 млн рублей женщине в Татарстане, у которой муж погиб в ДТП
13:51, 26.02.2021
Трамваи №5 и №5а в Казани будут ходить чаще
13:25, 26.02.2021
Количество заболевших ковидом детей растет: в оперштабе Татарстана раскрыли статистику за сутки
13:24, 26.02.2021
Банк «Открытие» поддержал клиентов во время пандемии на 162,6 млрд руб и увеличил чистую прибыль
13:02, 26.02.2021
Родителям Татарстана разрешили посещать утренники в детских садах, соблюдая некоторые правила
11:36, 26.02.2021
«TikTok и футбол»: как жители Татарстана провели праздничные выходные
11:23, 26.02.2021
«Под завалами женщины, они кричат»: в Нижнем Новгороде прогремел взрыв в многоэтажке
10:12, 26.02.2021
Пожилая женщина пыталась молотком убить 16-летнюю внучку
09:54, 26.02.2021
Нейрохирург рассказал, как справиться с паническими атаками во время коронавируса
09:36, 26.02.2021
«Куда администрация смотрит?»: пожарная машина не могла проехать в Казани из-за неочищеного двора
09:11, 26.02.2021
«Машины две, а номер один»: штаб Навального в Казани выпустили новое расследование про мэра города
08:48, 26.02.2021
ВТБ запускает пакетные предложения по кредитам для физлиц
08:27, 26.02.2021
«Врачи говорили делать аборт»: в РКБ Татарстана спасли беременную женщину, у которой была опухоль
07:08, 26.02.2021
«Пирожки по сотке, совсем оборзели»: иногородние туристы честно рассказали, за что не любят Казань
06:00, 26.02.2021
«У него хорошее воспитание»: отец погибшего полицейского в Казани заявил, что сын не мог убить себя
05:00, 26.02.2021
21-летняя жительница Казани осуждена за долг по алиментам в размере 205 тысяч рублей
01:00, 26.02.2021
«Стучите», граждане: в Казани пассажирам автобусов дадут подарки за жалобы на кондукторов
00:01, 26.02.2021
Прозрачный бизнес: в Казани планируют начать переработку стеклотары
20:00, 25.02.2021
Более 10 команд со всей страны пожелали стать авторами лучшей концепции станций метро Казани
18:59, 25.02.2021
В Республике Татарстан зарегистрировано 5 новых случаев смерти от COVID-19
18:00, 25.02.2021
Пробки 10 баллов: в Казани снегопад создал дорожный коллапс
17:42, 25.02.2021
В МЧС Татарстана рассказали подробности пожара, в котором чуть не погибли 11 человек
17:27, 25.02.2021
Абоненты Tele2 использовали на 30% больше промокодов
16:47, 25.02.2021
На 68 году жизни в Казани скончался режиссер и худрук студенческого театра «Тургай»
16:20, 25.02.2021
«Весна пришла раньше»: улицу Четаева в Казани затопило
15:47, 25.02.2021
«Врагу не пожелаешь»: под Казанью в одном из домов пьяный мужчина угрожает перерезать горло соседям
15:33, 25.02.2021
Быть в курсе всех семейных событий
14:41, 25.02.2021
Раздробил фары, побил лобовое стекло и оторвал номера: житель Казани отомстил жене-изменщице
14:19, 25.02.2021
Михаил Задорнов: «Чистая прибыль группы «Открытие» за 2020 год превысит 43 млрд рублей»
13:55, 25.02.2021
Медсестра из Татарстана выиграла миллион в лотерею
13:12, 25.02.2021
В Татарстане за сутки зарегистрировано 55 случаев заражения коронавирусом
12:33, 25.02.2021
Ассоциация АТП Татарстана опровергла сообщение о том, что водитель автобуса уехал по своим делам
12:04, 25.02.2021
Мужчина на входе в магазин пнул ногой в спину 52-летнего инвалида
11:15, 25.02.2021
Из-за повторного порыва трубопровода на проспекте Ибрагимова в Казани без воды остались 12 домов
10:43, 25.02.2021
Девушка и парень в Казани пытались задушить и ограбить таксиста
09:55, 25.02.2021
Фанаты Элвина Грея приняли премьер-министра Башкирии за отца артиста
09:39, 25.02.2021
«А что так можно было?»: водитель автобуса в Казани высадил пассажиров и уехал по своим делам
09:17, 25.02.2021
На пожаре в частном доме под Казанью могли погибнуть 11 человек
08:58, 25.02.2021
Продажи бессрочных субординированных облигаций ВТБ превысили 30 млрд рублей
08:46, 25.02.2021
В Казани ищут место для создания автокемпинга
07:46, 25.02.2021
«Форму не выдают, пожарные получают ожоги»: в МЧС Татарстана опровергли «анонимку» с жалобой из сети
06:00, 25.02.2021
В Казани вынесен приговор по делу о выводе 120 миллионов рублей за пределы РФ
05:00, 25.02.2021
«Денег у нас не хватает»: Рустам Минниханов пожаловался на сложное финансовое положение
02:00, 25.02.2021
Жителя Казани обманули и лишили денег лжеброкеры
01:00, 25.02.2021
Для Казани к следующей зиме планируется закупить технику для уборки снега
20:00, 24.02.2021
В Казани власти первыми в стране утвердили Генплан города по новым нормам
Фото ProKazan.ru

В Татарстане восстановили движение на трассах после сильной метели

27.02.2021, 08:09 104 0 prokazan.ru

В Татарстане восстановили движение на трассах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РТ.

Временные ограничения движения на федеральных автомобильных дорогах на территории Республики Татарстан отменили уже с 4-30 утра. Эта мера коснулась дорог, ранее закрытых из-за сильной метели:

М-7 Москва - Уфа;
Р-241 Казань - Ульяновск;
Р-239 Казань - Оренбург;
А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск;
А-151 Цивильск - Ульяновск.

Напомним, что со вчерашнего дня с 20-30 до стабилизации погоды ограничили не только движение по федеральным автодорогам, но и проезд внутри города. Это коснулось пассажирских автобусов.

 

Дороги Казань
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Казани новый жилец устроил бунт, спилив болгаркой все замки и тросы на придомовой парковке
Синоптики Татарстана предупредили о метелях в ближайшие дни
На Специальную Олимпиаду в Казань собираются 2 тысячи гостей, среди которых «Терминатор» и Дрогба
Китайцы нам помогут: партеры из Поднебесной помогут Казани в очистке Волги и рекультивации полей
«Остались в Казани»: певица МакSим рассказала, чем сейчас зарабатывают на жизнь ее родители
В Татарстане ограничили движение по трассам из-за метели
«Обещали много»: в Казани задержали «решальщика» по кредитным проблемам
В 73 автобусах в Казани установлены системы распознавания усталости водителя
Арнольд Шварценеггер приедет в Казань на специальную Олимпиаду
В последние дни февраля в Казани ожидается метель и сильный ветер
Еще две женщины и мужчина скончались от коронавируса в Татарстане
Прокуратура Казани требует переселить жителей дома, который признан аварийным еще в 2018 году
Неравнодушные собрали более 3 млн рублей женщине в Татарстане, у которой муж погиб в ДТП
Трамваи №5 и №5а в Казани будут ходить чаще
Количество заболевших ковидом детей растет: в оперштабе Татарстана раскрыли статистику за сутки
Родителям Татарстана разрешили посещать утренники в детских садах, соблюдая некоторые правила
«Куда администрация смотрит?»: пожарная машина не могла проехать в Казани из-за неочищеного двора
«Машины две, а номер один»: штаб Навального в Казани выпустили новое расследование про мэра города
«Врачи говорили делать аборт»: в РКБ Татарстана спасли беременную женщину, у которой была опухоль
«У него хорошее воспитание»: отец погибшего полицейского в Казани заявил, что сын не мог убить себя
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ