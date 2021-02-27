В Татарстане восстановили движение на трассах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РТ.

Временные ограничения движения на федеральных автомобильных дорогах на территории Республики Татарстан отменили уже с 4-30 утра. Эта мера коснулась дорог, ранее закрытых из-за сильной метели:

М-7 Москва - Уфа;

Р-241 Казань - Ульяновск;

Р-239 Казань - Оренбург;

А-295 Йошкар-Ола - Зеленодольск;

А-151 Цивильск - Ульяновск.

Напомним, что со вчерашнего дня с 20-30 до стабилизации погоды ограничили не только движение по федеральным автодорогам, но и проезд внутри города. Это коснулось пассажирских автобусов.