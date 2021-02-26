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Фото ГИБДД Казани

В Татарстане ограничили движение по трассам из-за метели

26.02.2021, 20:57 106 0 prokazan.ru
Об этом сообщают в МВД РТ

В Татарстане из-за непогоды вечером 26 февраля ограничили выезд на трассы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики. 

Ограничение касается пассажирских междугородних автобусов и грузовиков, оно начало действовать с 20:30 для автобусов и с 21:00 для грузового транспорта. Всех остальных также просят не выезжать без крайней необходимости за пределы населенных пунктов.

В случае возникновения нештатных ситуаций татарстанцы могут обратиться за помощью по телефону 8(843)5333888.

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