В республике Татарстан задумались о создании собственного предприятия по переработке стеклотары. Планируется, что оно будет открыто в Казани.

Об этом сообщил замминистра экологии и природных ресурсов республики Айрат Шигапов.

Сегодня в Татарстане проводится работа с самыми разными видами отходов, есть даже специальный цех в Казани, занимающийся безопасной утилизацией отходов 1-2 класса опасности.

Как только появится техническая возможность перерабатывать стеклотару, заявил замминистра, введут раздельный сбор стеклянных отходов.

Сегодня Казань успешно перерабатывать отходы с содержанием ртути - лампы, градусники, медоборудование.

Принцип раздельного сбора мусора, который практикует Казань, отмечен на федеральном уровне, и Татарстан назван самым надежным экологическим партнером.