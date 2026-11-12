К 185-летию Сбера Домклик представил портрет дома 185 кв. м

В честь 185-летия Сбера Аналитический центр Домклик проанализировал дома площадью 185 кв. м в ипотечных сделках за прошедший год.

Кто, где и как покупает дома такой площади



Данные за 12.11.2025-11.11.2026

Абсолютным лидером рейтинга стала Московская область – на неё пришлось 18,8% от всех сделок с домами такого метража. Далее следуют Республика Башкортостан и Республика Бурятия (по 8,5%), а также Иркутская область (7,2%). В топ также вошли Ленинградская область, Забайкальский край, Республика Татарстан, Оренбургская и Свердловская области.

Общая стоимость такого дома составляет в среднем 8,8 млн рублей. Преимущественно заёмщики берут кредит на сумму 6 млн рублей при доле первоначального взноса около 30%.

Две трети домов (66%) площадью 185 кв. м за прошедший год были оформлены в рамках программ господдержки, чаще всего – по Семейной или Дальневосточной и Арктической ипотеке. Остальная доля сделок прошла по базовым программам.

Большинство заёмщиков (77%) выбрали покупку готового дома, а 23% решили построить дом самостоятельно. Вне зависимости от формата покупки (готовый дом или стройка) такие дома, как правило, двухэтажные. В них предусмотрено минимум 4-5 отдельных комнат.

Фактор площади

Желание переехать в просторное жильё остаётся одним из главных факторов роста загородного рынка. Недавние опросы показывают, что для большинства россиян оптимальная площадь жилья начинается хотя бы от 70 кв. м. В то же время рынок как новых, так и готовых квартир предлагает в основном более компактные варианты, что не всегда отвечает запросам семьи с детьми.

Именно этот разрыв между спросом и предложением стимулирует покупателей смотреть в сторону частных домов. Аналитика подтверждает: в среднем по России метраж готового загородного дома превышает площадь квартиры на вторичном рынке в 1,5-2,6 раза, а площадь квартир в новостройках – в 1,3-3,4 раза. Разница заметна и в пересчете на квадратный метр: дом часто обходится в 2-4 раза дешевле квартиры.