Российские ученые нашли бактерии, увеличивающие урожай картофеля на 66%

Российские исследователи обнаружили природные бактерии, которые способны не только защищать сельскохозяйственные растения от опасных заболеваний, но и заметно повышать их урожайность. Во время полевых испытаний сбор картофеля увеличился на 53–66%, а пшеницы — более чем на 30%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт химической биологии и фундаментальной медицины имени Д. Г. Кнорре СО РАН.

Специалисты изучили различные микроорганизмы и выделили штаммы, подавляющие развитие болезнетворных грибов. Такие патогены поражают корни, стебли и клубни растений, ухудшая качество урожая и приводя к потерям сельскохозяйственной продукции.

Эффективность найденных бактерий проверили совместно с учеными Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН. Исследователи обрабатывали посевной материал и наблюдали за развитием культур непосредственно в полевых условиях.

Результаты показали, что обработанные растения реже страдали от грибковых инфекций. У пшеницы уменьшилась распространенность корневой гнили, а картофель оказался лучше защищен от заболеваний клубней и побегов.

Помимо защиты от болезней, ученые обнаружили положительное влияние бактерий на рост культур. У растений увеличивалась длина стеблей, улучшались отдельные показатели развития, а у пшеницы возрастала масса зерен.

Наиболее впечатляющие результаты получили при выращивании картофеля. В экспериментальных условиях его урожайность выросла максимум на 66%. Исследователи также зафиксировали улучшение состояния почвы.

Следующим этапом станет разработка специального биологического препарата на основе отобранных штаммов. В перспективе его смогут применять сельхозпроизводители для борьбы с грибковыми заболеваниями и повышения урожайности. Однако перед широким использованием разработке предстоит пройти дальнейшие испытания.