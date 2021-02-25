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Фото: ProKazan

Девушка и парень в Казани пытались задушить и ограбить таксиста

25.02.2021, 10:43 177 3 prokazan.ru

В полицию Казани обратился 37-летний водитель такси. Он сообщил, что 22 февраля на него напал пассажир и пытался задушить и ограбить. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

«Мужчина рассказал, что около 4 часов утра принял заявку и должен был довезти клиентов от улицы Университетская до Дмитрова. В машину сели девушка и пьяный молодой человек. Когда машина ехала по улице Гладилова, молодой человек накинул на шею таксисту черный шнур, но мужчина успел его перехватить руками и резко затормозил. Злоумышленник стал требовать деньги, после отказа он вышел из машины и скрылся, позже и девушка вышла из такси оставив 100 рублей», - говорится в сообщении.

Через некоторое время водитель заметил пропажу дорогостоящих очков со специальными линзами. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

Злоумышленник был задержан по «горячим» следам, 23-летний молодой человек допрошен. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

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комментарии

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