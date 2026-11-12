В школах Британии игнорируют белых учеников из рабочих семей

В Англии обнаружили серьезные проблемы с успеваемостью школьников из белых семей рабочего класса. Согласно данным национального исследования, на которые ссылается Daily Mail, только 36% учащихся этой категории успешно справляются с базовыми экзаменами.

Еще одной проблемой стала посещаемость занятий. Около 40% школьников из рассматриваемой группы систематически пропускают уроки. Подобные показатели вызвали обеспокоенность специалистов и стали поводом для более подробного изучения ситуации в образовательной системе страны.

Авторы исследования обращают внимание на социальные трудности, с которыми сталкиваются дети из малообеспеченных семей. Одной из возможных причин низкой успеваемости называют отсутствие понятных перспектив дальнейшего образования и трудоустройства. Из-за этого некоторые подростки теряют мотивацию к учебе.

В публикации также отмечается, что проблемы белых школьников из рабочего класса долгое время не получали достаточного внимания. При этом результаты экзаменов и посещаемость показывают необходимость дополнительных мер поддержки.

Британский политик Энди Бернем заявил о намерении бороться с образовательным неравенством. Однако, как отмечает издание, заметных улучшений пока не произошло.

Эксперты считают, что для решения проблемы недостаточно просто повышать требования к ученикам. Необходимо учитывать социальное положение семей, доступность образовательных возможностей и перспективы, которые подростки видят после окончания школы.

При этом приведенные показатели относятся к определенной социально-демографической группе, а не ко всем белым школьникам Англии.