Семейная пара из Казани получила срок за сбыт мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры.

Известно, что 15 апреля супруги, действуя по сговору в составе группы, вытащили из ранее оборудованного тайника 50 граммов мефедрона, а в дальнейшем сделали из наркотика несколько "закладок". Казанцев задержали в этот же день сотрудники управления МВД на транспорте, их поймали прямо в процессе создания тайников.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима, женщину к 7 годам в колонии общего режима.

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