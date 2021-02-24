В Казани разыскивают 31-летнюю женщину, которая пропала в середине февраля. Информация о пропавшей опубликована в сообществе "Лиза Алерт".

Альенда Наилевна Габбасова 1989 года рождения пропала 16 февраля в столице Татарстана. Женщина была одета в зеленую короткую куртку с капюшоном, черные леггинсы, черные кроссовки и зеленую шапку с помпоном. Ростом пропавшая 165 сантиметров, нормального телосложения, у нее русые волосы и карие глаза.



Всех, кто видел женщину и знает, где она может находиться, просят позвонить по телефону 112.

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