Наверх

Новости Казани и РТ

Фото Лиза Алерт

Женщина в темных очках, которая пропала в Казани шесть дней назад, найдена

23.02.2021, 18:46 595 2 prokazan.ru

В Казани нашли пропавшую шесть дней назад Лилию Н. Об этом сообщили волонтеры отряда Лиза Алерт, от которых и стало известно о поиске. 

Напомним, что женщина пропала в столице Татарстана 17 февраля, с тех пор с ней не было связи, но один раз она попала на камеры наблюдения. Отличительной приметой волонтеры называли темные очки, которые она носит постоянно. Вчера стало известно, что женщина найдена, жива. 

Читайте также:

В Татарстане пропала девочка - ее нашли в подъезде. Вся история развивалась в соцсетях

Казань Общество
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

В Казани задержали мужчину, который угнал из автосалона Мерседес
В Казани засняли автомобилиста, который застрял в луже в 30-градусный мороз
Соцсети: в Казани машина застряла на ступенях на территории Кремля
В 30-градусные морозы в Казани улицу затопило кипятком
«Зачем голым пупком на фоне мечети?»: в Казани блогерша возмутила горожан танцем у Кул Шариф
На проспекте Ибрагимова в Казани перекрыто движение
«Метшину показать всю эту кашу»: жители Казани вынуждены обходить кучу снега на тротуаре по дороге
В Советском районе Казани горел дачный дом, предварительно есть пострадавшие
Долги россиян за штрафы ГИБДД выросли на миллиард рублей
В Казани задержали жителя Ярославля, который находился в федеральном розыске
В Татарстане от COVID-19 скончались еще четыре человека
В Казани произошел пожар в цехе металлообработки
В Казани мужчина угнал Mercedes прямо из автосалона: в городе объявлен план «Перехват»
Соцсети: в Татарстане краснобусы не смогли разъехаться на узкой из-за снега дороге
Врачи раскрыли лучшее время для прививки от коронавируса
Стало известно, как много людей уже сделали вакцину в Татарстане
В Казани уже пятый день не могут найти пропавшую женщину
В Татарстане за сутки госпитализировали 24 больных коронавирусом
В Казани фура с продуктами для «Магнита» протаранила несколько машин и едва не покалечила водителя
«Возьми лопату и почисти»: власти в Татарстане ответили на возмущение жителей нечищенными дорогами
Показать больше...

комментарии

Гараж
0
23 февраля 2021
19:11
Она была в библиотеке и Байрона читала там.
О том как ветер очень сильный гнул ветви роз к заплаканным цветам
И подвиги лихих сынов, ее красиво вдохновляли, о том как рыцари эпох там свои чаши выпивали
О том как дни катились их в пирах и бурных увлечениях.
О том как спорили они и оставались в своих мненьях
О нравы, чистота полей, красотки жизни, приключенья
Катилось время как кружок, пропали сцены рыцарского рвенья.
Ага
0
23 февраля 2021
19:12
Только вчера я писал где точно не надо ее искать и вот результат уже сегодня она нашлась. Мои комментарии в отличие от проплаченного бреда тупорылых либерастов бесполезных действительно приносят реальную пользу

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ