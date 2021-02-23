В Казани нашли пропавшую шесть дней назад Лилию Н. Об этом сообщили волонтеры отряда Лиза Алерт, от которых и стало известно о поиске.

Напомним, что женщина пропала в столице Татарстана 17 февраля, с тех пор с ней не было связи, но один раз она попала на камеры наблюдения. Отличительной приметой волонтеры называли темные очки, которые она носит постоянно. Вчера стало известно, что женщина найдена, жива.

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