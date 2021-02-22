В Татарстане зарегистрировано 56 новых случаев заболевания COVID-19. В 24-ех из них потребовалась госпитализация, остальные больные приняли решение проходить лечение дома. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

Известно, что все случаи заражения носят контактный характер.

Больше всего новых случаев ковида выявлено в группах от 30 до 50 (17 эпизодов) и от 70 до 80 (10 случаев). Также среди больных оказались трое несовершеннолетних и один житель старше 90 лет. Во всех остальных категориях менее 10 заболевших - это 4 человека в группе от 18 до 30 лет, 7 больных возраста от 50 до 60, 9 пенсионеров от 60 до 70 лет и 5 - от 80 до 90.

Географически наибольшее число заболеваний в столице республики. За последний день здесь выявили 23 случай заболевания новой короновирусной инфекцией. Также много заражений в Набережных Челнах (13 эпизодов). В остальных районах, по данным Минздрава, количество заражений варьируется от 1 до 3 (Альметьевский - 3, Апастовский - 1, Атнинский - 3, Бавлинский - 1, Зеленодольский - 3, Лаишевский - 1, Лениногорский - 1, Менделеевский - 1, Нурлатский - 1, Сабинский - 1, Сармановский -1, Тетюшский - 2, Чистопольский - 1).

Всего на 22 февраля в республике коронавирусом заразились 17 656 человек. Из них 14 219 уже выздоровели, включая 3 за последний день.

Напомним, что ранее за сутки в Татарстане зарегистрировано 57 новых случаев заражения коронавирусом