На 21 февраля в Татарстане выявили еще 57 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 23 пациента в больнице, остальные лечатся дома.

Среди заболевших трое детей до 18 лет, шесть человек до 30 лет, 14 человек до 50 лет, девять человек до 60 лет, 17 человек до 70 лет, пять человек до 80 лет, три человека до 90 лет.

В Казани зарегистрировали 22 случая заражения вирусом. С начала пандемии в Татарстане выявили 17 600 случаев вируса, выздоровело 14 216 человек, 53 за сутки.

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