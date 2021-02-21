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Фото: Артем Мохов

За сутки в Татарстане зарегистрировано 57 новых случаев заражения коронавирусом

21.02.2021, 11:35 104 1 prokazan.ru

На 21 февраля в Татарстане выявили еще 57 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 23 пациента в больнице, остальные лечатся дома.

Среди заболевших трое детей до 18 лет, шесть человек до 30 лет, 14 человек до 50 лет, девять человек до 60 лет, 17 человек до 70 лет, пять человек до 80 лет, три человека до 90 лет.

В Казани зарегистрировали 22 случая заражения вирусом. С начала пандемии в Татарстане выявили 17 600 случаев вируса, выздоровело 14 216 человек, 53 за сутки.

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Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
21 февраля 2021
11:57
А может маски ещё помогли уберечься от сезонных, простудных заболеваний как ОРЗ и грипп ? Не секрет же , что люди в "гриппозном" состоянии передают другим микробы при разговоре , чихании или кашле .

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