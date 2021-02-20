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«Такого не было с 90-х»: Рустам Минниханов оценил состояние доходов в 2020 году

20.02.2021, 01:00 51 2 prokazan.ru
Рустам Минниханов, выступая на сессии совета Нижнекамского муниципального района и Нижнекамского городского совета, подчеркнул, что пандемия привела к снижению доходов практически до уровня, который был зарегистрирован в 90-х.

Президент РТ отметил, что 2020-й год был тяжелым, и без помощи и поддержки федерального уровня было бы еще сложнее.

Тем не менее, республике удалось реализовать все программы, которые были намечены еще до того, как началась пандемия. Нет проблем и отставания и по национальным проектам. Уровень расходов, как отметил Минниханов, в 2020-м остался на уровне 2019-го.
 

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комментарии

Ага
0
20 февраля 2021
01:18
Я тоже тайно посещал синагогу
Обываель
0
20 февраля 2021
01:40
А у меня тоже странная внешность, кривой рот, подбородок, будто его съела верхняя челюсть, хотя и кости, как у курицы, дунь и сломаются, и еще я кудрявый, у меня волосняк прямо стоит при виде тебя, Ага! Братушка! Денег дашь?
В ответ на комментарий пользователя
Я тоже тайно посещал синагогу
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