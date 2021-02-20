Рустам Минниханов, выступая на сессии совета Нижнекамского муниципального района и Нижнекамского городского совета, подчеркнул, что пандемия привела к снижению доходов практически до уровня, который был зарегистрирован в 90-х.

Президент РТ отметил, что 2020-й год был тяжелым, и без помощи и поддержки федерального уровня было бы еще сложнее.

Тем не менее, республике удалось реализовать все программы, которые были намечены еще до того, как началась пандемия. Нет проблем и отставания и по национальным проектам. Уровень расходов, как отметил Минниханов, в 2020-м остался на уровне 2019-го.

Читайте также: