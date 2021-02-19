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Фото: prokazan.ru

«Иногда нет даже на еду»: в Казани многодетная мать после смерти мужа узнала, что должна миллионы

19.02.2021, 19:00 381 0 prokazan.ru
Многодетная мама из Казани в один момент стала известна всей стране. Мама троих детей Регина Балашова попала в ситуацию, которую врагу не пожелать: сначала потеряла близкого ей человека, а потом попала в ряды злостных должников, чей долг измеряется не тысячами или сотнями тысяч, а миллионами рублей.

Радостное событие в семье совпало со страшной трагедией.

29 декабря, накануне Нового года, Регина родила третьего малыша. По пути в роддом за крохой супруг попал в ДТП. Он с матерью ехал за женой, но у КАМАЗа в соседней полосе лопнуло колесо, и многотонный грузовик всем весом осел на легковушку мужа Регины. Старшая родственница осталась жива, а мужа в крайне тяжелом состоянии госпитализировали.
 
Артема пытались спасти. Врачи боролись за его жизнь около месяца. У мужчины были оторваны конечности, раздроблена челюсть, хирурги собирали его по частям. Несмотря на то, что супруга молилась и верила в чудо, 6 февраля Артема не стало.
 
Едва оправившись от первого страшного наплыва непоправимой беды, Регина узнала, что долги по ипотеке и миллионные кредиты Артема перешли теперь ей. Всего за несколько дней до трагедии супруг не успел продлить договор страхования жизни, и теперь должница - Регина. Полгода до вступления в наследство (в том числе и на долги) проценты по займам будут расти.
 
Старшей дочке Арине 12 лет, Егорке - 7. Грудной дочке Софии нет двух месяцев. Семейство имеет только детские пособия, и на них порой не знает, как купить продукты - не хватает.

Неравнодушные жители Казани, а также жители других регионов объявили акцию помощи Регине Балашовой. Вы можете помочь финансово - Сбербанк  6390 0262 9048 0967 95, можете помочь вещами или продуктами.

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