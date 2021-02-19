Наверх

Новости Казани и РТ

Фото: ProKazan

В выходные в Татарстане похолодает до -31 градуса

19.02.2021, 16:44 8 0 prokazan.ru

Синоптики обещают в выходные морозы в Татарстане до -38 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра региона.

«В ближайшие дни аномально-холодная погода в республике сохранится. 20 февраля, в субботу, ночью температура понизится до -21…-26 градусов, при прояснениях -31 градус и пройдет небольшой снег. Днем максимальная температура достигнет -15…-20 градусов», - говорится в сообщении.

В воскресенье и понедельник температура понизится до -24…-31 градусов, местами до -37 градусов, днем ожидается -17…-24 градусов.

Во вторник, 23 февраля, ожидается ночью до -30…-35 градусов, днем -22…-27 градусов. При этом будет отмечаться умеренный северо-восточный ветер порывами 8-13 м/с. По предварительному прогнозу аномально-холодная погода сохранится до 26 февраля.

К другим новостям: 

- Как-то подозрительно мало новых случаев заражения коронавирусом в Татарстане. Сколько человек заболело. 

- В Казани вчера полицейские задержали группу пьяных молодых людей, которые угрожали незнакомому мужчине газовым пистолетом. 

Погода Татарстан Казань Общество Прогнозы
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Окровавленное тело мужчины обнаружили в квартире под Казанью
Под Казанью из-за сообщения о горении в школе эвакуировали 430 детей
На жителя Казани в Приволжском районе упала глыба льда, прокуратура требует наказать УК
В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, когда будут принимать решения о снятии ограничений
«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
Судья в Татарстане дала взятку, чтобы не попасть под суд за взятничество
За сутки в Татарстане зарегистрировали 59 новых случаев коронавируса
Трое пьяных мужчин в Казани угрожали газовым пистолетом водителю, а после уезжали от полиции
«Ребенок практически не дышал»: в ДРКБ Казани спасли 7-летнего ребенка с коронавирусом
Сразу два рейда проведут сотрудники ГИБДД в Казани 19 февраля
Затопило: на улице Халитова в Казани произошел порыв трубопровода
Казань утром пятницы встала в восьмибалльных пробках
Более 200 подростков в Татарстане состоят на учете как члены ОПГ или приверженцы АУЕ*
Фестиваль Arenaland Zima пройдет в Казани 21 февраля
В Казани собираются построить крематорий: это решит проблему переполненности кладбищ
Республика Татарстан попала в ТОП-3 регионов по количеству и суммам штрафов ГИБДД
Госсовет Татарстана хочет запретить наблюдателям других регионов присутствовать на местных выборах
В Казани с 1 марта поднимут стоимость проезда в общественном транспорте
Роспотребнадзор проиграл битву: суд встал на сторону казанского театра имени Джалиля
В Казани поймали водителя, который высадил детей из автобуса прямо на дорогу
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ