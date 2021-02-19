Синоптики обещают в выходные морозы в Татарстане до -38 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра региона.

«В ближайшие дни аномально-холодная погода в республике сохранится. 20 февраля, в субботу, ночью температура понизится до -21…-26 градусов, при прояснениях -31 градус и пройдет небольшой снег. Днем максимальная температура достигнет -15…-20 градусов», - говорится в сообщении.

В воскресенье и понедельник температура понизится до -24…-31 градусов, местами до -37 градусов, днем ожидается -17…-24 градусов.

Во вторник, 23 февраля, ожидается ночью до -30…-35 градусов, днем -22…-27 градусов. При этом будет отмечаться умеренный северо-восточный ветер порывами 8-13 м/с. По предварительному прогнозу аномально-холодная погода сохранится до 26 февраля.

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