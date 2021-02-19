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Фото: ProKazan

Трое пьяных мужчин в Казани угрожали газовым пистолетом водителю, а после уезжали от полиции

19.02.2021, 12:17 140 2 prokazan.ru

В Казани сотрудники Росгвардии задержали группу мужчин, которые у торгового центра угрожали водителю газовым пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Около 21:00 сотрудникам поступило сообщение о введении плана «Перехват» на машину «Фольксваген». Росгвардейцы заметили транспорт на улице Габишева и начали преследование. Далее иномарка застряла во дворе на улице Урмале. Сотрудники задержали четверых пьяных мужчин и передали полиции», - говорится в сообщении.

При осмотре машины полицейские обнаружили газовый пистолет, которым задержанные не так давно угрожал незнакомому мужчине. У них произошла ссора около ТЦ «Южный». В ходе выяснения отношений один из задержанных достал предмет, похожий на пистолет и стал им угрожать. После этого компания села в машину и уехала.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

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Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
19 февраля 2021
12:25
Уезжали от полиции - вершина журналистики .
Горожанин
0
19 февраля 2021
13:28
И все таки хорошо что у нас дворы не чистят, преступники застревают

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