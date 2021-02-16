Хватит страдать - Yota поможет

Yota запускает новую рекламную кампанию #yotaпоможет. В ней мобильный оператор расскажет пользователям, что больше не нужно терпеть “раздутые” тарифы, остатки минут, навязанные услуги или внезапные списания за подписки, которые не подключал. Потому что вместе с Yota этого можно избежать.

«Пользователи мобильной связи не всегда могут отказаться от дополнительных опций, например, большого пакета минут или непонятных подписок, которые сложно отключить. В Yota каждый клиент может настроить свой пакет связи без лишних услуг. И никаких подписок, и мелодий вместо гудка», - комментирует руководитель направления Бренд и коммуникации Yota Елена Толбузова.

Рекламная кампания, состоящая из четырех видеороликов, разработана совместно с агентством Friends.Moscow и будет реализована в digital-пространстве. Она продлится с 15 февраля по 28 марта 2021 года.