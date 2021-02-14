В соцсетях появилось постановление о якобы приказе управляющим компаниям Казани следить за участниками флешмоба Навального, который намечен на 14 февраля. Как пояснили власти города, постановление фейковое, это можно заметить по ряду ошибок в его оформлении.

Так, в постановлении пропущены строки между "Исполнительным комитетом муниципального образования города Казани" и контактными данными, отправителем указан Исполком, а электронный адрес - Администрации Вахитовского и Приволжского районов, кроме того, исходящего письма с таким номером не существует.

Опровергла мэрия и еще один фейк по поводу слежки, он появился в телеграм-канале "Татарский строитель" и представлял собой скрины переписки якобы с руководителями УК.

"Даннные скрины являются фейковыми. Подобную переписку Д.В.Анисимов, председатель комитета ЖКХ г.Казани, не вёл и не участвовал в ней никоим образом. Просим проверять поступившую вам информацию на достоверность", - ответили на это власти города.

Напомним, что сегодня в Казани состоится сразу две акции: около Кремля пройдет согласованный митинг против задержаний на митингах и репрессий, а во дворы выйдут сторонники Навального с фонариками, чтобы выложить из них сердце. Из-за митинга в центре города сегодня частично перекрыто движение.