5 февраля из-за плюсовой температуры в школе №143 Казани случился потоп – протекла крыша, ученики жалуются на неудовлетворительные условия. В управлении образования города прокомментировали произошедшее.

«В школе сейчас перекрыта часть коридора третьего этажа (2 кабинета), уроки проходят в других кабинетах. На данный момент деньги на ремонт крыши выделены, работы начнутся в апреле, как только позволит погода», - говорится в сообщении.

Также в управлении образования сообщили, что в школу вызвали дополнительно бригаду электриков, чтобы удостовериться в безопасности.

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