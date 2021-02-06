6 февраля в Татарстане подтвердили еще две смерти от коронавируса. Об этом сообщает местный оперштаб.

Умерли две женщины, им было 72 и 41 год. Причины смерти установлены в результате экспертизы, вирус обнаружен.

С начала пандемии в Татарстане от последствий коронавируса скончалось 290 человек.

Напомним, за сутки в регионе зарегистрировали 84 случая заражения вирусом.

К другим новостям:

- Прокурора Татарстана просят наказать силовиков, которые усадили в снег задержанных на митинге 31 января. Кто просит и чем обосновывается просьба.

- Ну такое только в нашей стране может быть... Под двумя машинами в Казани одновременно обрушился асфальт. Где это произошло и кого винят очевидцы.