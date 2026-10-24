В Альметьевске начали проводить высокоточную лучевую терапию

В альметьевском филиале Республиканского клинического онкологического диспансера имени профессора М. З. Сигала заработали линейные ускорители. Теперь местные врачи могут проводить высокоточную лучевую терапию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.

Новая технология позволяет прицельно бить по опухоли, при этом здоровые ткани вокруг остаются максимально защищёнными. Вместе с ускорителями в клинику привезли современную технику для планирования лечения и дозиметрического контроля.

Помещение, где разместили оборудование, отремонтировали при поддержке руководства республики. Особое внимание при работах уделили комфорту пациентов: людям должно быть удобно и в ожидании приёма, и во время самих процедур.

Сейчас сотрудники альметьевского филиала проходят обучение. Первых пациентов здесь планируют принять до конца года. Благодаря новому оснащению жители юго-восточной части Татарстана смогут получать современную лучевую терапию по месту жительства, не отправляясь ради лечения в другие города.