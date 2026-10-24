Лаваш режу ножницами прямо в миску с творогом: заливаю простой смесью — и получаю пышный пирог без единой минуты замеса

Когда хочется домашнего пирога, а возиться с тестом совершенно нет желания, выручает обычный тонкий лаваш. Его даже не нужно раскатывать или аккуратно укладывать слоями. Достаточно нарезать ножницами прямо в миску, добавить творог и залить яично-кефирной смесью.

В духовке кусочки лаваша пропитываются заливкой, соединяются с творогом и превращаются в мягкий, пышный пирог с румяной верхушкой. По вкусу он напоминает нежную творожную запеканку, а готовится гораздо проще привычной выпечки.

Какие продукты понадобятся

На форму диаметром 20–22 см:

тонкий армянский лаваш — 200 г;

творог — 400 г;

яйца — 3 шт.;

кефир — 250 мл;

сахар — 3 ст. л.;

сливочное масло — 30 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

разрыхлитель — ½ ч. л. по желанию;

соль — щепотка.

Творог лучше брать средней влажности, жирностью 5–9%. Слишком сухой сделает начинку плотной, а из очень влажного пирог может получиться водянистым.

Как приготовить пышный пирог из лаваша и творога

Переложите творог в большую миску. Если он крупнозернистый, слегка разомните вилкой. Полностью превращать его в однородный крем необязательно. Возьмите тонкий лаваш и нарежьте его кухонными ножницами прямо в миску с творогом. Должны получиться небольшие полоски или кусочки размером примерно 2–3 см. Аккуратно перемешайте лаваш с творогом, чтобы кусочки равномерно распределились. В отдельной миске соедините яйца, кефир, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешайте венчиком до однородности. При желании добавьте разрыхлитель и ещё раз перемешайте. Он немного разрыхлит яичную основу, хотя пирог получится и без него. Влейте заливку к творогу и лавашу. Тщательно перемешайте ложкой, чтобы сухих кусочков лаваша не осталось. Оставьте смесь на 10 минут. За это время лаваш впитает часть жидкости и станет мягче. Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте форму небольшим количеством сливочного масла. Переложите подготовленную массу в форму, слегка разровняйте поверхность и распределите сверху оставшееся сливочное масло небольшими кусочками. Отправьте пирог в духовку на 35–45 минут. Верх должен стать золотистым, а середина — полностью схватиться. Достаньте форму и дайте пирогу постоять 10–15 минут. За это время он немного уплотнится, и его будет легче нарезать.

Подавайте тёплым со сметаной, ягодами или небольшим количеством мёда.

Почему лаваш заменяет тесто

Тонкий лаваш уже приготовлен из муки и воды, поэтому дополнительно замешивать тесто не требуется. Во время выпекания он впитывает яично-кефирную смесь и становится мягким.

Кусочки лаваша соединяют творог и заливку, помогая пирогу сохранять форму. При этом структура получается неоднородной, с нежными творожными участками.

Яйца связывают ингредиенты при нагревании, а кефир добавляет лёгкую кислинку и делает вкус более сбалансированным.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не пропускайте десятиминутную выдержку перед выпеканием. Если сразу поставить пирог в духовку, отдельные кусочки лаваша могут остаться сухими. После пропитывания масса становится более однородной, а готовая выпечка — нежнее.

Главная ошибка — слишком много заливки

Может показаться, что чем больше кефира добавить, тем воздушнее получится пирог. Но избыток жидкости часто приводит к обратному результату.

Верх уже начинает подрумяниваться, а середина остаётся влажной и плохо держит форму. После остывания такой пирог может заметно осесть.

Поэтому лучше соблюдать пропорции и учитывать влажность творога. Если он очень мягкий, количество кефира можно уменьшить на 30–50 мл.

Не стоит также добавлять слишком много лаваша. Если заливки окажется недостаточно, пирог получится суховатым.

Как сделать пирог ещё вкуснее

Базовый рецепт легко изменить в зависимости от того, что есть дома.

Для сладкого варианта добавьте горсть изюма, предварительно промытого и обсушенного. Хорошо подойдут также кусочки яблок, немного лимонной цедры или замороженные ягоды без лишнего сока.

Если хочется несладкий пирог, уберите сахар и ваниль. Вместо них добавьте 100 г тёртого сыра, немного укропа и зелёного лука.

В таком варианте творожный пирог из лаваша будет напоминать ленивую сырную запеканку и отлично подойдёт к завтраку или ужину.

Можно ли приготовить пирог на сковороде

Да, но результат будет немного отличаться от выпечки в духовке.

Для приготовления на сковороде понадобится толстостенная посуда с крышкой. Выложите массу в смазанную маслом сковороду и готовьте на самом слабом огне, пока нижняя часть не схватится.

Затем осторожно переверните пирог с помощью тарелки и доведите вторую сторону до готовности.

Однако для высокого пирога с творогом духовка удобнее: она обеспечивает более равномерный нагрев и помогает середине полностью пропечься.

Как подавать и хранить творожный пирог

Горячий пирог особенно нежный, поэтому сразу после духовки его лучше не разрезать. Дайте выпечке немного остыть, чтобы кусочки получились аккуратными.

Для завтрака подавайте пирог со сметаной или натуральным йогуртом. Если хочется десертного варианта, добавьте ягоды, варенье или немного сахарной пудры.

Оставшуюся выпечку храните в закрытом контейнере в холодильнике не дольше 3–4 дней. Перед подачей её можно слегка разогреть.

Пирог из лаваша и творога — хороший способ приготовить домашнюю выпечку без муки на столе, раскатки и долгого замеса. Достаточно нарезать лаваш ножницами, смешать ингредиенты и отправить форму в духовку. А результат получается таким нежным, что сложно поверить: основу приготовили из обычного магазинного лаваша.

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