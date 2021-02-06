После вчерашней оттепели страдают не только водители, но и как оказалось ученики одной из школ Казани. В сети появился пост об ужасных условиях в учреждении.
«Школа №143 в Ново-Савиновском районе находится в плачевном состоянии: потолки отваливаются и протекают, он весь покрыт плесенью и грибком, пол залит водой, передвигать по школе невозможно. Учусь здесь, куда можно обратиться?», - написал автор поста.
В комментариях тут же появилось много советов.
«Учился раньше в ней. То что на фото, это только на последнем этаже, а так школа была не плохой. К директору обращайтесь совместно с ребятами, да родителями»
«Почему директора до сих пор не привлекли?!»
«Эти же фотографии отправить в Народный контроль. И параллельно в Открытый Казань»
«Работники школы сами участвуют в фальсификациях на выборных участках, а потом сидят с дырявой крышей»
«Ну, во-первых, где родительский комитет? Во-вторых, пусть комитет идет к директору и разбирается. Если директор тормозит и отмазки кидает, значит выше жаловаться»
«Дождик нехилый идёт»
«Позор».
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