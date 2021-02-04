В Казани мошенники выманили у сотрудницы финансового учреждения 280 тысяч рублей.

Женщине позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с карты потерпевшей пытаются списать восемь тысяч рублей и взять на ее имя кредит. Причиной, по которой женщина - сама сотрудница банка - поверила собеседнику, стало то, что звонивший назвал ее паспортные данные.

Далее звонивший сообщил, что женщине позвонят полицейские для поиска мошенников. Спустя некоторое время звонок действительно поступил, и данные, которые ей назвал новый собеседник, она даже проверила на официальном сайте МВД.

После этого по указаниям лже-сотрудника банка потерпевшая через мобильный банк она начала оформлять кредит. Все поля в разделе "кредиты" были уже заполнены, ей только предложили поменять сумму с 400 до 290 тысяч - якобы, именно столько пытались похитить злоумышленники. В итоге 280 тысяч женщина обналичила и перевела на указанный ей счет, который назвали "сейфовой ячейкой". Завершив операцию, она позвонила на горячую линию банка и там ей сообщили, что ее обманули мошенники. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", сообщили в пресс-службе МВД.

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